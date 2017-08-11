 En değerlisi Beşiktaş, en pahalısı Talisca – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    En değerlisi , en pahalısı

    En değerlisi Beşiktaş, en pahalısı Talisca

    Transfermarkt’ın verilerine göre, 2017-18 sezonunda Süper Lig’in en pahalı kadrosu 119.6 milyon euro ile son şampiyon ’ta.

    Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son iki sezonun şampiyonu 119.6 milyon euro ile ilk sırada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın ardından, 99,5 milyon euro kadro değeriyle Galatasaray ikinci sırada gösterildi, üçüncü sıranın sahibi ise 76.45 milyon euro ile F.Bahçe oldu. Başarılı performansla dikkat çeken Başakşehir, değerlendirmede 73.75 milyon euro ile en değerli 4. takım olarak yer aldı. Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 15.08 milyon euro takım bedeliyle Sivas gösterildi.



    Aynı sitenin değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu yıl forma giyecek en değerli isim, 13 milyon euro bedelle Anderson gösterildi.

    Süper Lig'in 2017-18 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında kadrosu en pahalı ekip Beşiktaş olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise bu takımdan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca yer aldı. Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim 13 milyon euro bedelle Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca gösterildi. Bu sezon ligde ter dökecek en değerli 20 oyuncu sıralamasında Beşiktaş'tan 7 futbolcu yer alırken, G.Saray'dan 5, Başakşehir'den 4, F.Bahçe'den 2, Trabzonspor ve Antalya'dan da birer futbolcu bulundu.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:18
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