Transfermarkt’ın verilerine göre, 2017-18 sezonunda Süper Lig’in en pahalı kadrosu 119.6 milyon euro ile son şampiyon Beşiktaş’ta.
Aynı sitenin değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu yıl forma giyecek en değerli isim, 13 milyon euro bedelle Anderson Talisca gösterildi.
Süper Lig'in 2017-18 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında kadrosu en pahalı ekip Beşiktaş olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde ise bu takımdan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca yer aldı. Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim 13 milyon euro bedelle Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca gösterildi. Bu sezon ligde ter dökecek en değerli 20 oyuncu sıralamasında Beşiktaş'tan 7 futbolcu yer alırken, G.Saray'dan 5, Başakşehir'den 4, F.Bahçe'den 2, Trabzonspor ve Antalya'dan da birer futbolcu bulundu.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:18
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
En değerlisi Beşiktaş, en pahalısı Talisca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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