Talisca'da son durum
Beşiktaş, Talisca'yı Inter'e satmak isteyen Benfica'dan stoper istedi.
Beşiktaş ve Benfica arasındaki Anderson Talisca krizi taraflar arasında görüşüldü. Benfica, oyuncuya iyi bir teklif geldiğini ve Brezilyalıyı başka bir takıma satmak istediğini Siyah Beyazlılar'a bildirdi.
Talisca'yı satmak için Beşiktaş'a yollanması gereken evrakları geciktiren ve huzursuzluk yaratan Benfica'nın teklif aldığı takımın Inter olduğu öğrenildi.
40 MİLYON EURO
İddialara göre; Inter, Talisca'nın bonservisini almak için Benfica'ya 40 milyon Euro önerdi. Futbolcunun kiralık sözleşmesinde bulunan ve Beşiktaş'ın hukuki anlamda avantaj sunan maddeler sebebiyle Portekiz ekibi Siyah Beyazlılar'a çeşitli seçenekler sundu. Beşiktaş'ta 40 milyon Euro'dan ciddi bir pay vermeyi teklif eden Benfica, bu noktada Beşiktaş'ın bir isteğiyle karşılaştı.
Beşiktaş ise Benfica'dan direkt oynatabileceği kalitede bir stoper istedi. Siyah Beyazlılar'ın listesinde bulunan Inter'li Medel ve Miranda isimlerinin bu pazarlıkta öne çıktığı belirtildi.
MIRANDA BİR ADIM ÖNDE
Güneş ve ekibi ise fiziksel avantajı nedeniyle Miranda'yı Medel'in önünde tutuyor.
1.71'lik Medel geçen sezon Inter formasıyla toplamda 31 karşılaşmaya çıktı. 1.86 boyundaki Miranda da yine Inter formasıyla 36 mücadelede görev yaptı. İki oyuncu da takımına gol ya da asist katkısı veremedi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:43
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Benfica’da Sinan isyanı
Toplam 18
Yorum
Gs hep bildiğimiz gibi Gs lı taraftarın geleneksel tavırları bellidir. Gidecek olana iyi oldu gelen ne olursa olsun alex deyip bir moral bir motivasyon şeyleri var
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F.Bahçe golcüsüne kavuştu
Toplam 6
Yorum
yok artik ya arkadas herkes yasli oyuncu almayin diye isyan ediyor. inadinami yapiyorsunuz.dünyada baska oyuncumu yok.kariyeride aman aman degil.yuuuh
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Pepe’ye tekme!
Toplam 35
Yorum
.. Gs maçında bütün bjk taraftarı sahaya inmişti.
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