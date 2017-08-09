Talisca'da son durum

Beşiktaş ve Benfica arasındaki Anderson Talisca krizi taraflar arasında görüşüldü. Benfica, oyuncuya iyi bir teklif geldiğini ve Brezilyalıyı başka bir takıma satmak istediğini Siyah Beyazlılar'a bildirdi.

Talisca'yı satmak için Beşiktaş'a yollanması gereken evrakları geciktiren ve huzursuzluk yaratan Benfica'nın teklif aldığı takımın Inter olduğu öğrenildi.



40 MİLYON EURO

İddialara göre; Inter, Talisca'nın bonservisini almak için Benfica'ya 40 milyon Euro önerdi. Futbolcunun kiralık sözleşmesinde bulunan ve Beşiktaş'ın hukuki anlamda avantaj sunan maddeler sebebiyle Portekiz ekibi Siyah Beyazlılar'a çeşitli seçenekler sundu. Beşiktaş'ta 40 milyon Euro'dan ciddi bir pay vermeyi teklif eden Benfica, bu noktada Beşiktaş'ın bir isteğiyle karşılaştı.

Beşiktaş ise Benfica'dan direkt oynatabileceği kalitede bir stoper istedi. Siyah Beyazlılar'ın listesinde bulunan Inter'li Medel ve Miranda isimlerinin bu pazarlıkta öne çıktığı belirtildi.



MIRANDA BİR ADIM ÖNDE

Güneş ve ekibi ise fiziksel avantajı nedeniyle Miranda'yı Medel'in önünde tutuyor.

1.71'lik Medel geçen sezon Inter formasıyla toplamda 31 karşılaşmaya çıktı. 1.86 boyundaki Miranda da yine Inter formasıyla 36 mücadelede görev yaptı. İki oyuncu da takımına gol ya da asist katkısı veremedi.