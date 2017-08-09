 Lens ve Negredo hırs küpü – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Lens ve Negredo hırs küpü

    Lens ve Negredo hırs küpü
    Sezonun ilk maçını kendi evinde Antalyaspor ile yapacak olan Beşiktaş yeni transferleri Negredo ve Lens'in çalışmalardaki istekli tavırları teknik heyeti sevindirdi. İki oyuncunun da Antalyaspor maçında kadroda yer alacağı dile getirildi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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