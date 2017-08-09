 Kara Kartal’da stoper falı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kara Kartal’da stoper falı

    Kara Kartal’da stoper falı

    yönetimi ve Gustavo Gomez için bastırıyor Vida, Mangala, Abdennour ve Miranda da listedeki diğer isimler.

    Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarına devam eden 'ta gözler stopere yapılacak takviyeye çevrildi. Siyah-beyazlıların görüşme halinde olduğu defans oyuncuları arasında ilk iki sırada ve Gustavo Gomez yer alıyor. İnter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Medel için Beşiktaş'ın ilgisini yönetici Erdal Torunoğulları da açıkladı. Erdal Torunoğulları yaptığı açıklamada "Medel'in transferini kısa sürede bitirmek istiyoruz. Şili Milli Takımı için önemli bir oyuncu ve İnter Milan'da da harika bir süreç geçirdi" derken; Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Gustavo Gomez için ise çalışmalar sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Milan'a Gomez için kiralama teklifinde bulunurken şu an için İtalyan kulübünden gelecek cevap bekleniyor.

    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
    Beşiktaş, menajerler aracılığı ile haber gönderen Hırvat stoper Domagoj Vida için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün Dinamo Kiev'e Vida için ilk teklifi 2 milyon euro oldu. Manchester City menajeri Guardiola'nın kadroda düşünmediği Mangala da Beşiktaş'ın adayları arasında yer alıyor. Mangala'nın menajeriyle yapılan görüşmede kiralama teklifinde bulunuldu. Valencia forması giyen Aymen Abdennour da Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor ancak İspanyol ekibin oyuncuyu düşük bir bedelle göndermek istememesi transferin önünde engel olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Miranda için nabız yokladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar Miranda'nın bonservisini almak isterken, İtalyan temsilcisi bu teklife sıcak bakmıyor.

    İTALYANLAR 'BEŞİKTAŞ' DEDİ
    İtalyan TMW, Gary Medel konusunun bu hafta net olarak sonuçlanacağını açıkladı. Beşiktaş'ın 6 milyon euro'ya çıkarak İnter'i ikna etmeye yakın olduğunu belirten TMW, DC United'ın mali anlamda çok daha parlak bir teklif yapmasına rağmen Şilili oyuncunun hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası için İstanbul'a seçeceği hatırlatıldı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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