Kara Kartal’da stoper falı
Beşiktaş yönetimi Gary Medel ve Gustavo Gomez için bastırıyor Vida, Mangala, Abdennour ve Miranda da listedeki diğer isimler.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş, menajerler aracılığı ile haber gönderen Hırvat stoper Domagoj Vida için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün Dinamo Kiev'e Vida için ilk teklifi 2 milyon euro oldu. Manchester City menajeri Guardiola'nın kadroda düşünmediği Mangala da Beşiktaş'ın adayları arasında yer alıyor. Mangala'nın menajeriyle yapılan görüşmede kiralama teklifinde bulunuldu. Valencia forması giyen Aymen Abdennour da Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor ancak İspanyol ekibin oyuncuyu düşük bir bedelle göndermek istememesi transferin önünde engel olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Miranda için nabız yokladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar Miranda'nın bonservisini almak isterken, İtalyan temsilcisi bu teklife sıcak bakmıyor.
İTALYANLAR 'BEŞİKTAŞ' DEDİ
İtalyan TMW, Gary Medel konusunun bu hafta net olarak sonuçlanacağını açıkladı. Beşiktaş'ın 6 milyon euro'ya çıkarak İnter'i ikna etmeye yakın olduğunu belirten TMW, DC United'ın mali anlamda çok daha parlak bir teklif yapmasına rağmen Şilili oyuncunun hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası için İstanbul'a seçeceği hatırlatıldı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
-
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
-
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
-
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
Kara Kartal’da stoper falı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.