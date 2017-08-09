Beşiktaş Gary Medel ile anlaştı
Beşiktaş, Inter'de forma giyen Şilili savunmacı Gary Medel ile anlaşmaya vardı
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma hattına aradığı transferi Inter'de buldu. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar, İnter ile masaya oturdu. İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanması halinde yeni sezonda Pepe'nin partneri Gary Medel olacak.
İNTER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
İnter'in Gary Medel'i kadrosunda düşünmediğini ifade etmesinin ardından transferi için harekete geçen Beşiktaş, futbolcunun menajeriyle iletişime geçti. Gary Medel'in Beşiktaş'a olumlu yanıt vermesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde bugün itibariyle futbolcuyla anlaşmaya varıldı.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
Medel ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, 4 milyon euroluk bonservisi bedelini taksitlendirme yöntemiyle ödemek için İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışıyor.
3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Beşiktaş için Gary Medel transferi vazgeçilmez oldu. Asıl mevkisi defansif orta saha olan ancak savunmada başarılı görevler üstlenen Gary Medel 3 bölgede oynayabiliyor. Atiba, Gökhan Gönül ve Tolgay'a alternatif olarak da görev alabilecek olması Şenol Güneş'i transferi konusunda etkileyen yanları oldu.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:46
-
Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
-
''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
-
Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
Beşiktaş Gary Medel ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.