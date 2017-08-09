Beşiktaş Gary Medel ile anlaştı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma hattına aradığı transferi Inter'de buldu. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar, İnter ile masaya oturdu. İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanması halinde yeni sezonda Pepe'nin partneri Gary Medel olacak.

İNTER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İnter'in Gary Medel'i kadrosunda düşünmediğini ifade etmesinin ardından transferi için harekete geçen Beşiktaş, futbolcunun menajeriyle iletişime geçti. Gary Medel'in Beşiktaş'a olumlu yanıt vermesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde bugün itibariyle futbolcuyla anlaşmaya varıldı.



BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Medel ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, 4 milyon euroluk bonservisi bedelini taksitlendirme yöntemiyle ödemek için İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışıyor.



3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Beşiktaş için Gary Medel transferi vazgeçilmez oldu. Asıl mevkisi defansif orta saha olan ancak savunmada başarılı görevler üstlenen Gary Medel 3 bölgede oynayabiliyor. Atiba, Gökhan Gönül ve Tolgay'a alternatif olarak da görev alabilecek olması Şenol Güneş'i transferi konusunda etkileyen yanları oldu.



