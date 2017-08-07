Negredo, Serkan’a takıldı | İZLE
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:30
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
FB Kartal FB yi yen de öyle şampiyon olun başkasının .....
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"Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım"
Toplam 34
Yorum
Fikret Uefa 'ya kafa kaldıramıyoruz ama Tff ye kafa kaldırırırz demeye mi getiriyorsunuz ?
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Transfer resmen açıklandı
Toplam 72
Yorum
han adamın dediğini dinlemiyorsun laf laf çene çene. Dedi ki Galatasaraydan başka kulüpte oynamam Türkiyede. Bu bir karakteristik laftır. bunal.
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