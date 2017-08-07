 Negredo, Serkan’a takıldı | İZLE – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Negredo, Serkan’a takıldı | İZLE

    Negredo, Serkan’a takıldı | İZLE
    Beşiktaş'ın yeni transferleri ile Pepe, ilk kez siyah-beyazlı formayı resmi maçta giydi. Alvaro Negredo ise yedek başladığı karşılaşmanın 61. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu. İspanyol yıldız, 90+2'de gole çok yaklaştı ama Serkan Kırıntılı, müthiş kafa vuruşunu çizgide kontrol etmeyi başardı.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo, Serkan’a takıldı | İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.