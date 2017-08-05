Beşiktaş'tan potaya transfer

Ufuk Sarıca yönetimindeki Beşiktaş Sompo Japan, pota altını Augusto Lima'yı kadrosuna katarak güçlendirdi.Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 2017-2018 sezonu öncesi pota altını 207 cm boyundaki Brezilyalı pivot Augusto Lima ile güçlendirdi.Siyah-beyazlılarımız, Brezilyalı pivot ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.11 Eylül 1991 doğumlu olan Augusto Lima son olarak Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ta giymişti.11 Eylül 1991 Rio de Janerio doğumlu olan Augusto Lima, 207 cm boyunda ve pivot olarak görev almaktadır.İspanyol ekibi Malaga altyapısından yetişen basketbolcu, 2009-2010 yılında İspanya 2. lig ekibi Clinicas Rincon Axarquia'da çıktığı 20 maçta gösterdiği başarılı performansın ardından aynı sezonun ortasında Unicaja Malaga'ya geri döndü. Burada 9 lig maçına çıkan Lima, 6.4 sayı ve 3.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı.2010-2011 sezonuna Unicaja Malaga'da başlayan başarılı basketbolcu, daha sonra Oftamologico ve Granda'da oynayarak sezonu tamamladı.2011-2012 sezonuna Unicaja Malaga'da başlayan Augusto Lima, burada 17 lig ve 7 Euroleague maçında parkeye çıktıktan sonra, sezonun geri kalanını Oftamologico Clinicas Rincon'da geçirdi.2012-2013 sezonunda Unicaja Malaga forması altında 31 lig maçında görev alan Brezilyalı basketbolcu parkeden; 2.6 sayı ve 2.3 ribaund ortalamalarıyla ayrıldı. Euroleague'de ise 21 maçta görev alan Lima; 3.2 sayı ve 2.7 ribaund ortalamalarını tutturdu.2013-2014 sezonunda Murcia ile anlaşan Augusto Lima, burada görev aldığı 30 lig maçında; 10.3 sayı, 7.1 ribaund ve 1.5 top çalma istatistikleriyle göz doldurdu.2014-2015 sezonunda Murcia'da görev almaya devam eden başarılı pivot, İspanyol ekibinde 34 lig maçında görev aldı ve 10.4 sayı, 7.2 ribaund, 1.6 top çalma ve 1.1 blok ortalamalarıyla sezonu tamamladı.2015-2016 sezonuna Murcia forması altında başlayan Augusto Lima, burada 17 lig maçına çıktıktan sonra İspanya'nın önemli takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. Madrid ekibinde 18 lig maçında parkede yer alan Lima; 4.9 sayı ve 3.1 ribaund ortalamalarıyla süre aldı. Euroleague'de ise 8 maç görev alan basketbolcu; 3.4 sayı ve 2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.2016-2017 sezonunu Zalgiris Kaunas forması altında geçiren Augusto Lima, burada 42 lig maçında görev aldı ve 6.2 sayı, 4.5 ribaund ortalamalarını tutturdu. Euroleague'de ise 30 lig maçında süre aldı ve 4.6 sayı, 3.7 ribaund ortalamalarıyla oynadı.Brezilyalı basketbolcu Augusto Lima, 2017-2018 sezonu öncesinde Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile sözleşme imzaladı.