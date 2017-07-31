Chris Wood mu?
Başkan Orman’ın “Listemizde fazla bilinmeyen bir forvet adayı var” dediği ismin Leeds’li oyuncu olduğu bildirildi.
SEBEP NEGREDO!
Fikret Orman'ın bir başka istedikleri isim Negredo'ya Leeds'in talip olması sonrası Wood transferini kesin olarak bitirmek için girişimleri hızlandırdığı da gelen haberler arasında.
TAM BİR MERKEZ FORVET
1.91'LİK boyuyla hava toplarında oldukça etkili olan Wood, tam Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir santrfor. Yaşının da genç olması Wood'u Beşiktaş için daha cazip hale getiriyor. Yeni Zelandalı forvetin piyasa değeri 6 milyon euro civarında.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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