 Chris Wood mu? – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    mu?

    Chris Wood mu?

    Başkan Orman’ın “Listemizde fazla bilinmeyen bir forvet adayı var” dediği ismin Leeds’li oyuncu olduğu bildirildi.

    Başkan , geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamala görüştükleri forvetlerin basında yer aldığını; ancak adı geçmeyen bazı isimlerle de görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Kulislerde bu isimlerin kim olduğu konuşulurken, adaylardan birinin Leeds United'lı forvet oyuncusu Chris Wood olduğu kaydedildi. 2015-16 sezonu başında geldiği Championship ekibinde geçen yıl 48 karşılaşmada 30 gol atıp, 4 de asist yapan 25 yaşındaki forveti bir süredir izleyen Beşiktaş scout kurulunun, hem başkana hem de Şenol Güneş'e gönderdiği raporların son derece olumlu olduğu, Güneş'in de Wood'a 'okey' vermesi sonrası görüşmelerin gizliden devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

    SEBEP NEGREDO!
    Fikret Orman'ın bir başka istedikleri isim Negredo'ya Leeds'in talip olması sonrası Wood transferini kesin olarak bitirmek için girişimleri hızlandırdığı da gelen haberler arasında.

    TAM BİR MERKEZ FORVET
    1.91'LİK boyuyla hava toplarında oldukça etkili olan Wood, tam Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir santrfor. Yaşının da genç olması Wood'u Beşiktaş için daha cazip hale getiriyor. Yeni Zelandalı forvetin piyasa değeri 6 milyon euro civarında.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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