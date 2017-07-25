Süper Kupa biletleri satışa çıktı
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Batı ve Kuzey tribünlerinde seyredebilecek olan Beşiktaş taraftarları, biletlerini "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satın alabilecek.
Doğu ve Güney tribünlerinden maçı izleyecek Atiker Konyaspor taraftarları ise "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesindeki biletler tükendikten sonra biletlerini Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki bilet gişeleri, Konya Kule Site AVM içerisindeki Konya Store ve Konya Kent Plaza AVM'de bulunan Konya Store'dan satın alabilecek.
Ayrıca bilet kalması durumunda Atiker Konyaspor taraftarı için Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda da bilet satışı yapılacak.
Futbolseverler, biletleri ancak TC Kimlik Numarası ile alabilecek. Bir kişi, kendisi dahil en fazla 4 bilet alabilirken, her bilet için de ayrı TC Kimlik Numarası ibraz edilmesi gerekiyor.
Maçın bilet fiyatları kale arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50, maraton tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için de 100 lira olarak belirlenmişti.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:19
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Süper Kupa maçı 20.45’te ATV’de
Toplam 3
Yorum
Gonyaspor Gel konyada oynayalım kardeş konyanın stadı daha büyük ;)
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Var mısın? Yok musun?
Toplam 18
Yorum
eraycan ş.ligine pektemek ve cenk ile gidersek devler karşısında hüsrana uğrayacağız oyuncu alacağız takıma uyum sağlayacak mı oda var acele biraz
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Yabancı Saray!
Toplam 17
Yorum
Aslan BU SISTEMI ISTEMEDIK 4.YILDIZI TAKTIGIMIZDA AZIZ YILDIRIM VE TFF ORTAK OLARAK BÖYLE ISTEDI GALATASARAYA RAGMEN YASALASTI BIZDE UYGULUYORUZ
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