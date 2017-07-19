Yusuf artık Kartal gibi

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile anlaşan siyah-beyazlılar, Trabzonspor’a yaptığı teklifi de yükseltti; taraftar el sıkıştı. İmzalar artık an meselesi

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılar, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ı gündemine almıştı. Karadeniz ekibiyle temasa geçen yönetim, Trabzonspor'un bu oyuncuyu Başakşehirli Edin Visca'nın transferinde kullanmayı planladığının ortaya çıkması sonrasında büyük şok yaşamıştı. Ancak Başakşehir ve Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrasında Yusuf Erdoğan'ın ibresi tekrar Kara Kartal'a döndü.



HOCA DA 'İSTERİM ' DEMİŞTİ

Siyah-beyazlı yöneticilerin, tecrübeli kanat oyuncusunun transferi için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yla görüştüğü ve tarafların bu transfer konusunda söz kestiği belirtildi. Daha önce yaptığı 1.4 milyon euro'luk teklifi reddedilen Kartal'ın 1.8'e son noktayı koyduğu ifade edildi. Bu konuda resmi imzaların yakın zaman içerisinde atılması bekleniyor. Şenol Güneş de daha önce "Yusuf'u takımda görmek isterim" demişti.