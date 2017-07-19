Yusuf artık Kartal gibi
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile anlaşan siyah-beyazlılar, Trabzonspor’a yaptığı teklifi de yükseltti; taraftar el sıkıştı. İmzalar artık an meselesi
HOCA DA 'İSTERİM ' DEMİŞTİ
Siyah-beyazlı yöneticilerin, tecrübeli kanat oyuncusunun transferi için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yla görüştüğü ve tarafların bu transfer konusunda söz kestiği belirtildi. Daha önce yaptığı 1.4 milyon euro'luk teklifi reddedilen Kartal'ın 1.8'e son noktayı koyduğu ifade edildi. Bu konuda resmi imzaların yakın zaman içerisinde atılması bekleniyor. Şenol Güneş de daha önce "Yusuf'u takımda görmek isterim" demişti.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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