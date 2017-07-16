 Pepe, 3 yıldızlı formayı giydi – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    , 3 yıldızlı formayı giydi

    Pepe, 3 yıldızlı formayı giydi

    Beşiktaş'ın yıldız transferi , tatilini sürdürüyor.

    Siyah-beyazlı oyuncu, Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile mücadele etmesi nedeniyle tatile geç çıkabilmişti. , tatilde Beşiktaş'ın 3 yıldızlı yeni formasını da giydi. Portekizli oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşırken büyük beğeni aldı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:43
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