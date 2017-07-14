 Haklılığımızı anlattık! – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Haklılığımızı anlattık!

    Haklılığımızı anlattık!

    ’daki duruşmaya giden Başkan , “Haklılığımızı anlattık, inşallah doğru karar verirler” dedi.

    Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan maçın tribünlerinde cereyan eden ve saha içine binlerce taraftarın girmesiyle geç başlayan mücadelenin Tahkim görüşmesi dün yapıldı. 'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen sözlü duruşmaya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı , yaklaşık 3 saat süren mahkemenin ardından duruşma hakkında bilgi verdi. Başkan Orman UEFA'nın disiplin komitesi ile yapılan görüşme hakkında; "Önümüzdeki süreçte de bu kadar Avrupa'da iyi yönetilen, Türkiye'nin en önemli kurumu olan ve özellikle son 5 senedir de UEFA ile ilişkilerimiz hem FFP ve hem de bütün kuralları açısından çok iyi giden kulübü cezalandırmanın iyiyi değil kötüyü öne çıkaracağını ifade ettik. İnşallah doğru bir karar verirler" açıklamasını yaptı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Haklılığımızı anlattık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.