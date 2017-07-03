Orkan Çınar da işlem tamam
Beşiktaş, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Radardaki 22 yaşındaki yıldız ‘evet’ dedi. Bir oyuncu satıldığı anda Orkan transferi de resmen açıklanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA AYAĞI KIRILDI
Orkan Çınar, Beşiktaş'ın gündemine ilk kez gelmiyor. Ayağı kırıkken dahi siyah-beyazlılardan teklif almış ancak Gaziantep yüksek fiyat çekince transferi gerçekleşmemişti. İyileşip yeniden forma giydiği dönemde ise geçen sezon milli maçlar için verilen arada 3 Eylül'de Beşiktaş ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Gökhan İnler ile girdiği ikili mücadelede bir kez daha tarak kemiği kırılmıştı. Orkan geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maçta sadece 562 dakika forma giyebildi. Sol ayağını raket gibi kullanan futbolcu, sezonu 1 gol, 1 asistle tamamladı. Kupada 2 gol attı, 1 asist yaptı.
SOL AYAĞI RAKET GİBİ
Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Orkan Çınar, sol ayağına çok hakim. Seri çalımları ve şutlarıyla tarzı Messi'ye benzetiliyor. Ancak Orkan, Arjantinli yıldızı antipatik buluyor. Orkan "Messi ile Ronaldo arasında Ronaldo'yu severim. Ama en sevdiğim oyuncu Neymar. Onun rakibin üzerine gidip çalım atışını dikkatle izliyorum. Ondan yeni stiller öğreniyorum" ifadelerini kullandı.
ORKAN ÇINAR KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Ocak 1996
Doğum yeri: Almanya
Boy: 1.78 / Kilo: 72
Pozisyon: Kanat
Kulübü: G.Antepspor
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:13
-
Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
-
Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
-
Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Orkan Çınar da işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.