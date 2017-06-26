 Ozi'ye dev kanca – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Ozi'ye dev kanca

    Ozi'ye dev kanca

    ’ın orta sahasındaki beyni Oğuzhan’a West Ham’ın ardından da talip oldu. Güneş bırakmak istemiyor.

    Siyah-beyazlıların art arda yakaladığı iki şampiyonlukta büyük payı olan , Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ozi'yi eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United ısrarla istiyor. Ancak yeni bir talip daha çıktı o da bu sezon atılıma kalkan . Fransız basınında yer alan haberlere göre Marsilya, 10 milyon euro'ya yaklaşan bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yönetim ise bu öneriyi ciddiye bile almıyor. Şenol Güneş'in "Mutlaka takımda kalmalı. O benim saha içindeki hem kaptanım hem de organizatörüm" dediği Ozi için başkan Fikret Orman ve yönetimi 20 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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