Ozi'ye dev kanca
Beşiktaş’ın orta sahasındaki beyni Oğuzhan’a West Ham’ın ardından Marsilya da talip oldu. Güneş bırakmak istemiyor.
Siyah-beyazlıların art arda yakaladığı iki şampiyonlukta büyük payı olan Oğuzhan Özyakup, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ozi'yi eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United ısrarla istiyor. Ancak yeni bir talip daha çıktı o da bu sezon atılıma kalkan Marsilya. Fransız basınında yer alan haberlere göre Marsilya, 10 milyon euro'ya yaklaşan bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yönetim ise bu öneriyi ciddiye bile almıyor. Şenol Güneş'in "Mutlaka takımda kalmalı. O benim saha içindeki hem kaptanım hem de organizatörüm" dediği Ozi için başkan Fikret Orman ve yönetimi 20 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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