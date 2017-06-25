Pepe'de son viraj
Real Madrid ile yollarını ayıracak olan 34 yaşındaki stoper, Beşiktaş’ta forma giyen vatandaşı Quaresma’nın anlattıklarının ardından ikna oldu.
MARCELO BEKLENİYOR
Pepe konusunda yapılacak son görüşmenin ayrıntıları beklenirken, Marcelo için Lyon ile yapılan görüşmelerde şu ana kadar sonuç alınamadı. Marcelo'nun takımda kalmasının kesinleşmesinin ardından, transferin defans kısmı tamamlanmış olacak. Yeni sezon için yapılacak kamp çalışmalarında transferlerin yetişmesi için yoğun çaba harcayan yönetim, bir kanat bir de forvet transferi gerçekleştirecek.
İSPANYA BASININDA BEŞİKTAŞ İLK SIRADA
İspanyol basınında Pepe için İngiltere ve İtalya'dan teklifler olduğu yazılırken, özellikle Inter'in ilgisinin yanı sıra ve PSG'nin de talip olduğu ifade edildi. Ancak PSG'de Thiago Silva ve Marquinhos gibi önemli isimlerin olması sebebiyle ilk 11'deki yerinin garanti olmayacağı belirtildi. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması sebebiyle, Portekizli oyuncunun kararında etkili olacağı iddia edildi.
KURTAR'DAN TAM NOT
Türk futbolunun önemli isimlerinden Güvenç Kurtar, Pepe transferiyle ilgili haber1903'e konuştu. Kurtar, "Pepe, dünyaca tanınmış bir futbolcu. Real Madrid'in sözleşmesini uzatmamasını anlayamadım. Beşiktaş'a çok faydalı ve iyi bir transfer olur" derken; siyah-beyazlıların santrfor arayışı yerine Vincent Aboubakar ile yeniden anlaşma yoluna gitmesinin en doğru karar olacağını belirterek, "Papaz her zaman pilav yemez" ifadesini kullandı.
DENGELERİ BOZABİLİR
Pepe'nin Beşiktaş'a gelmesi için yönetim ve taraftarlar seferler olurken, Portekizli yıldızın siyah-beyazlı formayı giymesi durumunda alacağı para ise sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Çin'den senelik 12 milyon euro, PSG'den de 6 milyon euro'luk teklifler aldığı ifade edilen Pepe'nin Beşiktaş forması giymesi için; yıllık 3.3 milyon euro ile takımın en çok kazanan ismi Aboubakar'ın iki katını alacak olması "Dengeleri bozar" şeklinde yorumlanıyor.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:49
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Pepe'de son viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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