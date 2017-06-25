 Bir taşla üç kuş! – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Bir taşla üç kuş!

    Bir taşla üç kuş!

    Q7, Çin’den gelen yıllık 8 milyon euro’dan 3 senelik teklifi kabul ederse hem kendisi, hem , hem de menajeri ihya olacak.

    'ın Portekizli yıldızı 'ya gelen 'süper' teklif, siyah-beyazlı yönetimi bile heveslendirdi. Beşiktaş yönetimi Q7'yi Çin'e gönderip boşluğunu da Nani ile doldurma konusunu ciddi ciddi düşünmeye başladı. Çin'den gelen cazip teklif menajeri aracılığıyla Q7'ye ulaştırılırken, menajeri Jorge Mendes de üzerine atladı.

    MENDES FENA BASTIRIYOR
    Transfer gerçekleşirse cebine yaklaşık 5 milyon euro girecek olan Mendes, yardımcısı Sergio Alves'i Rusya'ya gönderdi. Portekiz Milli Takımı'ndaki Q7'ye, "33 yaşındasın 8 milyon euro'dan 3 yılda kazanacağın 24 milyon euro müthiş bir rakam. Gitmen demek, herkesin kazanması demek" diyerek ikna çalışmalarına başladı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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