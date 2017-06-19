Benalouane bombası!
Marcelo’nun Lyon’a gitmesi an meselesi... Yerine Leicester City’den Younes Benalouane düşünülüyor. 1.85’lik tecrübeli ismin bonservis bedelinin düşük olması Kartal’ı cezbediyor.
Saint Etienne'de yetişen Benalouane buradaki performansıyla İtalya'ya transfer oldu. Parma, Cesena, Atalanta formaları giydikten sora Leicester City'ye geçti. Ada'da direkt 11 oyuncusu olamasa da kendisini hep hazır tuttu.
BÜTÇEYİ ZORLAMAZ
Bonservis bedeli 1 milyon euro civarında olduğu için yönetim bu transfere sıcak bakıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay vermesi durumunda Beşiktaş disiplinli ve güçlü stoper için Premier Lig ekibi Leicester City'nin kapısını çalacak.
OYUN STİLİ
Forvete temaslı oynar.
Topla çıkmayı sever.
Fazla risk almaz.
ARTILARI
Sert ve yıpratıcı.
Top kapma uzmanı.
Pozisyon bilgisi yüksek.
EKSİLERİ
İsabetli pas oranı düşük.
Kolay sarı kart görüyor.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:34
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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