 Benalouane bombası! – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Benalouane bombası!

    Benalouane bombası!

    Marcelo’nun Lyon’a gitmesi an meselesi... Yerine ’den düşünülüyor. 1.85’lik tecrübeli ismin bonservis bedelinin düşük olması Kartal’ı cezbediyor.

    Siyah-beyazlılar transfer dönemlerinde en çok stoper pozisyonunda güçlük çekiyor. Buraya gelen isimlerden sadece Marcelo'dan verim alındı. Onun da Lyon'a gitmesi an meselesi. Ersan Gülüm, Atınç Nukan, Alexis, Mitrovic gibi transferlerden beklenilen katkıyı göremeyen Kartal'ın eli Marcelo'nun da gidişiyle birlikte zayıflayacak. Teknik direktör Şenol Güneş bu bölgeye 'hazır' oyuncu istedi. Scout ekibi 'de forma giyen 30 yaşındaki Yohan Benalouane'yi önerdi.

    Saint Etienne'de yetişen Benalouane buradaki performansıyla İtalya'ya transfer oldu. Parma, Cesena, Atalanta formaları giydikten sora 'ye geçti. Ada'da direkt 11 oyuncusu olamasa da kendisini hep hazır tuttu.

    BÜTÇEYİ ZORLAMAZ
    Bonservis bedeli 1 milyon euro civarında olduğu için yönetim bu transfere sıcak bakıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay vermesi durumunda Beşiktaş disiplinli ve güçlü stoper için Premier Lig ekibi Leicester City'nin kapısını çalacak.

    OYUN STİLİ
    Forvete temaslı oynar.
    Topla çıkmayı sever.
    Fazla risk almaz.

    ARTILARI
    Sert ve yıpratıcı.
    Top kapma uzmanı.
    Pozisyon bilgisi yüksek.

    EKSİLERİ
    İsabetli pas oranı düşük.
    Kolay sarı kart görüyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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