 Mourinho ile çalışırım! – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Mourinho ile çalışırım!

    Mourinho ile çalışırım!

    Brezilya'da bir TV kanalına konuşan Beşiktaşlı yıldız , Mourinho'nun kendisiyle ilgilendiğini ve 'a transferinin gündemde olduğunu belirtti.

    Talisca'nın gündeme damga vuran sözleri şu şekilde: "'a transfer olacağım sorusuna cevap veremem, şimdilik! Ancak, bir ilgi var, bu doğru. Ancak, sadece bana bağlı değil. 'ya ve menajerime bağlı. Şu an görüşmeler yapılıyor. Yakında, bu konuda bir haber gelecek. Manchester United'a transfer olmak, hayallerimi süslüyor. Tüm oyuncuların isteği böyle bir kulüptür. Ben de çok iyi bir sezon geçirdim. Mourinho'nun bana olan ilgisi çok eskidir. Umarım, sonunda onunla birlikte çalışabilirim. Umut ediyorum ki her şey yolunda gider."

    ÇİNLİLER PEŞİNDE
    Bu arada Brezilyalı yıldız için Çin kulüplerinin, bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini vermeye hazır olduğunu ve ilk temasların gerçekleştirildiği belirtildi. 'ın Talisca için Benfica ile yaptığı sözleşmede, 25 milyon euro'luk bir çıkış opsiyonu yer alıyor.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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