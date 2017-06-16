Mourinho ile çalışırım!
Brezilya'da bir TV kanalına konuşan Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca, Mourinho'nun kendisiyle ilgilendiğini ve Manchester United'a transferinin gündemde olduğunu belirtti.
ÇİNLİLER PEŞİNDE
Bu arada Brezilyalı yıldız için Çin kulüplerinin, bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini vermeye hazır olduğunu ve ilk temasların gerçekleştirildiği belirtildi. Beşiktaş'ın Talisca için Benfica ile yaptığı sözleşmede, 25 milyon euro'luk bir çıkış opsiyonu yer alıyor.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
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Beşiktaş'a derbinin faturası ağır oldu
Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
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