 6 Temmuz’da kutlayacaklar – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    6 Temmuz’da kutlayacaklar

    6 Temmuz’da kutlayacaklar
    2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluğunu düzenlenecek bir balo ile kutlayacak. 6 Temmuz Perşembe günü Four Seasons Otel'de yapılacak baloda, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşanacak. Başkan Orman "Camiamızı şampiyonluk balomuzda buluşmaya ve şampiyonluğumuzu da hakkıyla kutlamaya davet ediyorum" dedi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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