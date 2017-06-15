6 Temmuz’da kutlayacaklar

2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluğunu düzenlenecek bir balo ile kutlayacak. 6 Temmuz Perşembe günü Four Seasons Otel'de yapılacak baloda, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşanacak. Başkan Orman "Camiamızı şampiyonluk balomuzda buluşmaya ve şampiyonluğumuzu da hakkıyla kutlamaya davet ediyorum" dedi.