 Türüç’te Boyko ve Veli önerisi – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Türüç’te Boyko ve Veli önerisi

    Türüç’te Boyko ve Veli önerisi
    Beşiktaş'ta herkes kanada Lens transferine kilitlenmiş durumda fakat Başkan Orman'dan sürpriz bir hamle geldi. Başkanın rotasını 'e çevirdiği belirtilirken, Kayserispor'un Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki'den Hollanda doğumlu milli oyuncuyu istediği kaydedildi. Orman'ın Boyko ile beraber kendilerine Veli Kavlak'ı takasta gönderebileceklerini söylediği vurgulandı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:49
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