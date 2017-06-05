''Kaliteyi yükseltmeliyiz''
Usta hoca Şenol Güneş, başarının devamı için reçetesini açıkladı. Güneş, "Mevcut oyuncularla yukarı çıkmak için iki misli çalışman lazım. Herkes üzerine koymalı. Yetmezse transfer yapacaksın" dedi ve ekledi: Şampiyon olduk bitti diye bir şey yok. Hayat devam ediyor. Yeni hedefler olacak. Şampiyonlar Ligi'nde de bir basamak yukarı çıkmamız gerek.
ÖNCE OYUNCU KEYİF ALACAK
"Sahada işini iyi yapmayan oyuncu önce kendine karşı sorumludur, önce kendiniz keyif alın ki seyirci de alsın. Bir sanatçı evinde de sahnede de aynı sesle söyleyebilmeli. Hata yapıldığında kızmamın sebebi yanlışların düzeltmesinden dolayı.
KİMSE MÜKEMMEL DEĞİLDİR
Mazeret üreten değil, çözüm üreten biri olmak zorundayım. Biz hatalıyız ya da biz başarılıyız. Her şeyi mükemmel yapmadık. Ama yapılan doğrular iyi olduğu için buralara geldik. Kimse mükemmel değildir ama kendinizi yenilemelisiniz. Şampiyon olduk bitti diye bir şey yok. Hayat devam ediyor. Yoksa birisi gelip sizi geçer.
KİRALIK ALMAK DOĞRU DEĞİL
Beşiktaş'ın transfer bakımdan sıkıntıları var, geçen sene de vardı. 1-2 oyuncu verilir, yeni oyuncular alınabilir. Aslen doğru değildir. Oynayan oyuncu tutulur, oynamayan oyuncu gönderilir. Talisca ve Aboubakar'ın kiralık olması doğru değil. Ama alamıyorsun. Nereden bakacağınıza bağlı. O gün öyle gerekiyordu. İki tane genç oyuncu aldın, eksiklikleri vardı, takımları bıraktı. Burada kötü oynasa gidecek, bu zarar değil mi?
KULÜBÜN DENGELERİNİ BOZMAMALI
Başkan o kadar akıllı ki elinde güneş ve yıldızlar var. Elimizde Cenk ve Aboubakar var ama oyuncu alacağım diyor. Aboubakar, Demba Ba, Cenk iyi karakterli oyuncular. Başkan, 'Ekonomik durumumuz iyi, çok daha iyi oyuncular alacağız' derse, 'Bence bunlar bizim için yeterli' derim. Ama 'Aboubakar maliyetli. Kulübün dengelerini bozmamalı.
FARKLI BİR ŞEY YAPMALIYIZ
Güneş, başkan geldikten sonra yaptığı açıklamada da "Şampiyonlar Ligi'nde bir basamak daha yukarı çıkmamız gerekiyor. Üstüne çıkmamız için başka bir şey yapmamız gerekiyor. Mevcut oyuncularla yukarı çıkmak için iki misli çalışman lazım. Herkesin üzerine koyması lazım. Bu yetmeyebilir. O zaman transfer yapacaksın" ifadesini kullandı.
EN ÖNEMLİSİ STOPER TRANSFERİ
Güneş, transfere de değinerek "Alman milli takımı kalecisi Neuer'i almayacaksak kaleci istemem. Diğerlerine haksızlık yapmak istemem ama en önemli şey stoper. Gökhan Töre'ye de bakacağız. İyi bir Gökhan olarak görmek istiyoruz. Geçmişe değil, geleceğe dönük bakacağız. Kaybolması yazık olur. İstediğimiz Gökhan olmadı ama onun şansı ve mesafesi var" dedi.
ORMAN VE ÇEBİ'DEN BASKIN!
Röportaj sırasında Başkan Fikret Orman, kızları ve Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in röportajını ziyaret etti. Güneş, "Başkanım tam aleyhinde konuşuyordum. Geldiniz. Dikkatli konuşmamız gerekiyor" deyince Fikret Orman ise "O yüzden kalabalık geldik. Kupaları müzede bulamadık" diyerek esprili bir cevap verdi.
'CENK'İ SATARIM', 'BEN SATMAM!'
Usta teknik adam ve başkan Orman arasında ilginç bir diyalog da Cenk Tosun konusunda geçti. Güneş'in 'Başkanım Barcelona, Cenk için 20-30 milyon veriyor, kendisi de gitmek istiyor; satar mısın? sözlerine Başkan Fikret Orman "satarım" dedi. Güneş ise "Ben satmam başkanım' ifadelerini kullanarak keyifli bir sohbet daha yaşandı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:32
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
''Kaliteyi yükseltmeliyiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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