 Sevdim seni bir kere – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Sevdim seni bir kere

    Sevdim seni bir kere

    Beşiktaş Donanması karaya ayak bastığında coşku arttı. Kartal’ın ‘Tayfa’ diye tabir edilen üç yıldızı Cenk Oğuzhan ve Necip, taraftarlarla karşılıklı “Sevdim seni bir kere başkasını sevemem” tezahüratı söyledi

    Şampiyon Beşiktaş... Dün önce Boğaz ardından da Dolmabahçe gün boyu bu tezahüratla inledi. Boğaz'daki muhteşem şampiyonluk turunun ardından siyah-beyazlılar karaya ayak bastı. Burada kendilerini bekleyen on binlerce taraftarıyla buluşan Kartal'ın coşkusu görülmeye değerdi. Yer siyah, gök beyaz oldu. Kutlamaların baş rolünde Beşiktaş'ın meşhur 'tayfası' Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Cenk Tosun vardı. Mikrofonu alan üçlü taraftarla karşılıklı tezahürat yaptı. Futbolcular sırasıyla taraftarlara üçlü çektirdi.

    'Hayatımda böyle şey görmedim'
    Siyah-beyazlıların, Brezilyalı yıldızı Adriano muhteşem kutlamalara hayran kaldı. Tecrübeli sol bek "İnanılmaz. Böyle kutlama hayatım boyunca görmedim. Beşiktaş taraftarı tek kelimeyle muhteşem. Bunun tekrarını yaşamak isterim" ifadesini kullandı.

    Gözlüğüm şekil önümden çekil
    Şampiyon futbolcular bir hayli keyifliydi. Yakın arkadaş olan ve sık sık selfie çekildiler. İki kafadar güneş gözlüklü pozlarıyla Hollywood yıldızları gibiydi.

    Demba Ba:Allahu Ekber
    Boğaz'daki müthiş kutlamanın ardından siyah-beyazlıları taşıyan tekne Dolmabahçe'ye yanaştı. Karada şampiyonları bekleyen taraftarlar meşalelerle kafileyi karşıladı. Bir ara mikrofonu eline alan taratfarın sevgilisi Senegalli Demba Ba "Allahu Ekber" diye bağırdı
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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