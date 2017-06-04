Sevdim seni bir kere
Beşiktaş Donanması karaya ayak bastığında coşku arttı. Kartal’ın ‘Tayfa’ diye tabir edilen üç yıldızı Cenk Oğuzhan ve Necip, taraftarlarla karşılıklı “Sevdim seni bir kere başkasını sevemem” tezahüratı söyledi
'Hayatımda böyle şey görmedim'
Siyah-beyazlıların, Brezilyalı yıldızı Adriano muhteşem kutlamalara hayran kaldı. Tecrübeli sol bek "İnanılmaz. Böyle kutlama hayatım boyunca görmedim. Beşiktaş taraftarı tek kelimeyle muhteşem. Bunun tekrarını yaşamak isterim" ifadesini kullandı.
Gözlüğüm şekil önümden çekil
Şampiyon futbolcular bir hayli keyifliydi. Yakın arkadaş olan Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup sık sık selfie çekildiler. İki kafadar güneş gözlüklü pozlarıyla Hollywood yıldızları gibiydi.
Demba Ba:Allahu Ekber
Boğaz'daki müthiş kutlamanın ardından siyah-beyazlıları taşıyan tekne Dolmabahçe'ye yanaştı. Karada şampiyonları bekleyen taraftarlar meşalelerle kafileyi karşıladı. Bir ara mikrofonu eline alan taratfarın sevgilisi Senegalli Demba Ba "Allahu Ekber" diye bağırdı
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:18
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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