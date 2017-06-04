 İşte başkan, işte taraftar – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    İşte başkan, işte taraftar

    İşte başkan, işte taraftar

    Başkanı dün taraftarla bütünleşti, “Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

    Şampiyon 'ın Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte dün en mutlu günlerinden birini yaşadı. Şampiyonluğu kutlamaya gelen taraftarlarla birlikte muhteşem bir fotoğraf oluşturan Orman, hepsine teşekkür etti.

    ŞİMDİ KUTLAMA ZAMANI
    Orman, "Bu sezon gerçekten çok yorulduk, çabaladık ve şampiyonluğu hak ettik. Şimdi kutlama zamanı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Şimdi Beşiktaş taraftarının mutlu olma ve şampiyonluğu kutlama zamanı. Tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi.



    ORMAN VE GÜNEŞ SOV YAPTI
    Siyah-beyazlılar, şampiyonluğu kutlarken başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş tribünleri coşturdu. Önce Güneş, "En büyük başkan bizim başkan ve başkan buraya yumruk havaya" şeklinde tezahürat yaptırdı. Ardından başkan Orman, "Şenol Güneş" tezahüratıyla tribünleri coşturdu.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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