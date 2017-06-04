İşte başkan, işte taraftar
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün taraftarla bütünleşti, “Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
ŞİMDİ KUTLAMA ZAMANI
Orman, "Bu sezon gerçekten çok yorulduk, çabaladık ve şampiyonluğu hak ettik. Şimdi kutlama zamanı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Şimdi Beşiktaş taraftarının mutlu olma ve şampiyonluğu kutlama zamanı. Tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi.
ORMAN VE GÜNEŞ SOV YAPTI
Siyah-beyazlılar, şampiyonluğu kutlarken başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş tribünleri coşturdu. Önce Güneş, "En büyük başkan bizim başkan ve başkan buraya yumruk havaya" şeklinde tezahürat yaptırdı. Ardından başkan Orman, "Şenol Güneş" tezahüratıyla tribünleri coşturdu.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:01
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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