 Şampiyonluk kutlamalarında üzücü olay! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Şampiyonluk kutlamalarında üzücü olay!

    Şampiyonluk kutlamalarında üzücü olay!

    'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında üzücü bir olay yaşandı. Taraftarları taşıyan teknelerden ikisi birbirine sürttü. Bir taraftar bacaklarını kaybederken, diğer taraftarın da tek bacağı koptu!

    Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu , kutlamalara İstanbul Boğazı'nda başladı. 3. yıldızı kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar; meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla İstanbul Boğazı'nda renkli görüntüler oluştururken, kutlamalar sırasında kaza meydana geldi. Kutlamalara katılan iki teknenin birbiriyle sürttüğü, teknenin burnunda bacaklarını sarkıtarak oturan biri kadın 2 Beşiktaş taraftarının ağır yaralandığı öğrenildi.

    Bir görgü tanığı Taner Kamberoğlu ise "2 tekne birbirine sürttü, çocuğun iki bacağı koptu. Kızın bir bacağı koptu. Yardımcı olduk. Onları ben tekneden çıkardım. Ambulansa koyduk, gönderdik" diye konuştu.

    Kazaya karışan teknelerden biri Ortaköy iskelesine getirildi. Teknede kan izleri görülürken, olay yerine gelen polis ekipleri incelemeler yaptı.

    KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
    Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 teknenin birbiriyle sürtmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kimliği belirlenen taraftarların ameliyata alındıkları öğrenildi.

    Meydana gelen kazada yaralanan 31 yaşındaki Samet Bakan ile 30 yaşındaki Özlem Gelgüzel'in hastaneye kaldırılarak ameliyata alındıkları öğrenildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:07
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