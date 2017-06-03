Şampiyonluk kutlamalarında üzücü olay!
Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında üzücü bir olay yaşandı. Taraftarları taşıyan teknelerden ikisi birbirine sürttü. Bir taraftar bacaklarını kaybederken, diğer taraftarın da tek bacağı koptu!
Bir görgü tanığı Taner Kamberoğlu ise "2 tekne birbirine sürttü, çocuğun iki bacağı koptu. Kızın bir bacağı koptu. Yardımcı olduk. Onları ben tekneden çıkardım. Ambulansa koyduk, gönderdik" diye konuştu.
Kazaya karışan teknelerden biri Ortaköy iskelesine getirildi. Teknede kan izleri görülürken, olay yerine gelen polis ekipleri incelemeler yaptı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 teknenin birbiriyle sürtmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kimliği belirlenen taraftarların ameliyata alındıkları öğrenildi.
Meydana gelen kazada yaralanan 31 yaşındaki Samet Bakan ile 30 yaşındaki Özlem Gelgüzel'in hastaneye kaldırılarak ameliyata alındıkları öğrenildi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:07
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Bence Arena Spartacus Gladiator
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Arena gitti Park geldi!
Toplam 3
Yorum
Feda Veliyev Ben Azerbaycandan Beşiktaşı Seve Seve İzliyorum Kalbimin Sahibi Beşiktaş
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Aziz Yıldırım'dan belgeli Quaresma cevabı!
Toplam 9
Yorum
Serhat Bu konu üç ay öncenin konusuydu hem fikret başkan hem de ouaresma gerekli cevabı vermişti Hatırlatalım bugün gündemi şampiyonluk kutlamaları
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