Beşiktaş'tan ilk ayrılan belli oldu
Yeni sezon öncesi fazla şans bulamayan oyuncuları gönderme kararı alan Beşiktaş'ta ilk giden isim Luiz Rhodolfo oluyor.
2 sezon önce takıma katılan ve geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıktan sonra ilk on bire giremeyen Rhodolfo ülkesinin takımlarından Flamengo'ya gidecek.
Her iki kulüp arasında yapılan görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğu ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Rholdolfo 2015-2016 sezonunda geldiği Beşiktaş'ta toplam 37 maça çıkarken 2 gol atma başarısı gösterdi. İlk senesinde on birin değişmez ismi olan Brezilyalı stoper, Gaziantepspor karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Bu sezon iyileşmesine rağmen Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Rholdolfo 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmeye karar verdi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:44
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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