Abou’da sıcak gelişme
Başkan Orman, Kamerunlu golcü için 10 milyon euroda direten Porto'ya 5 milyon önerdi, Jimenez transferiyle de rest çekti
Orman ise önerdiği rakamın üstüne çıkmadı ve rest çekti: "Benfica Başkanı (Luis Filipe Vieira), Raul Jimenez için beni görüşmeye bekliyor." Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 32 resmi maça çıkan 26 yaşındaki Meksikalı golcü, 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu arada Fikret Orman'ın, transfer komitesi başkanı Umut Güner ile birlikte Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Vida için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:51
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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