 Abou’da sıcak gelişme – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Abou’da sıcak gelişme

    Abou’da sıcak gelişme

    Başkan Orman, Kamerunlu golcü için 10 milyon euroda direten Porto'ya 5 milyon önerdi, Jimenez transferiyle de rest çekti

    Talisca'yı ile 1 yıl daha kadrosunda kiralık tutacak olan Beşiktaş'ta yeni hedef; Vincent ... Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmek için Portekiz'e çıkarma yapan siyahbeyazlıların başkanı Fikret Orman, Porto ile görüşmelere başladı. Kartal'ın patronu, Portekiz ekibiyle olan sözleşmesinde '10 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan 25 yaşındaki golcünün bonservisine 5 milyon euro önerdi. Porto Başkanı Jorge Nuno Pinto 10 milyon euroda diretirken, Konfederasyon Kupası'nı beklemek istediklerini söyledi.

    Orman ise önerdiği rakamın üstüne çıkmadı ve rest çekti: "Benfica Başkanı (Luis Filipe Vieira), Raul Jimenez için beni görüşmeye bekliyor." Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 32 resmi maça çıkan 26 yaşındaki Meksikalı golcü, 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu arada Fikret Orman'ın, transfer komitesi başkanı Umut Güner ile birlikte Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Vida için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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