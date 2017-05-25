Q7’nin posteri Cardiff’e asıldı

Real Madrid ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'te oynanacak. Şehir final öncesi Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 32 takımın yıldızlarının posterleri ile süslendi. Siyahbeyazlıları ise Cardiff Kalesi'nde Ricardo Quaresma temsil ediyor. Beşiktaş taraftarı da Portekizli yıldızlarının Cardiff surlarına asılan posterini çok beğendi.