 Demba Ba’nın yeni yaşı kutlandı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Demba Ba’nın yeni yaşı kutlandı

    Demba Ba’nın yeni yaşı kutlandı

    Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Demba Ba’nın doğum günü, antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta antrenman öncesi Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı. Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular Senegalli oyuncuya yeni yaşında mutluluklar diledi. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Ba, "Aranızda olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş şampiyon olacak" dedi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:58
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