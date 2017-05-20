Efsane isim hayatını kaybetti

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, Adanır'ın Antalya'da vefat ettiği bildirildi.

Kulübün mesajında şu ifadelere yer verildi: "1929 yılında Ankara'da dünyaya gelen, siyah-beyaz formamızla 1950'li yıllara damgasını vuran, Baba Hüsnü ve Baba Hakkı'dan sonra üçüncü 'Baba' lakaplı efsanemiz olan Recep Adanır'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Emsalsiz futbolculuk yeteneklerinin yanı sıra çok iyi bir kaptan olduğu için de Türk futbolunda 'Baba' lakabı ile anılan Recep Adanır, Antalya'da hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

TFF de Beşiktaş efsanesini unutmadı ve başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şöyle denildi: "A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncularından, eski teknik direktör Recep Adanır'ın hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Recep Adanır anısına, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Recep Adanır'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz."

Recep Adanır, futbola MKE Ankaragücü'nde başladı. 1950'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 10 sene önemli başarılar yaşayan Recep Adanır, daha sonra Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük'te de forma giydi.

Kariyerinde 15 kez A milli formayı giyen Adanır, Türk futbol tarihinin en önemli maçlarından biri olan ve ay-yıldızlı ekibin 1951'de Berlin'de Almanya'yı 2-0 yendiği müsabakada gollerden birini attı.

Futbol kariyerinin ardından çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevinde bulunan Adanır, daha sonra bazı gazetelerde spor yazarlığı yaptı.