 Gökhan Töre: Bomba gibi döneceğim! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : Bomba gibi döneceğim!

    Gökhan Töre: Bomba gibi döneceğim!
    Trabzonspor'la ilgili çıkan haberlerden sonra yöneticileri arayarak, "Beni göndermeyin. Çok çalışıyorum, bomba gibi döneceğim" diyen 'ye mesaj Başkan Fikret Orman'dan gitti. Orman, "Gitmek için, yurt dışında oynamak için yalvarıyordu. Yaz kampına katılacak. Ama bu takımda kalacağı anlamına gelmiyor. Kendisini Şenol hocaya kanıtlaması gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Töre: Bomba gibi döneceğim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.