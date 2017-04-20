''Tarihi bir sonuç almak istiyoruz''
Temsilcimiz Beşiktaş'ın stoperi Dusko Tosic, Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Tosic'in açıklamaları:
''Çok önemli bir maça çıkacağız. Yüzde yüzle oynamalıyız. Taraftarlarımız yanımızda olacak. Tarihi bir sonuç almak istiyoruz. Marcelo önemli bir oyuncu ama geniş bir kadromuz var. Sahaya çıkanlar ellerinden geleni yapacaklar. Lyon'un hızlı oyuncuları var ama onları durdurabiliriz. Hocamız bize yapmamız gerekenleri anlatıyor."
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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