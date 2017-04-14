Fabregas bombası
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın adı Chelsea'nin yıldızı Cesc Fabregas ile anılıyor.
İngiliz basınında yer alan haberde, İspanyol oyuncuyla Beşiktaş ve İtalyan temsilcisi Milan'ın ilgilendiği belirtildi. Önceki sezonlara göre forma şansı bulmakta zorluk çeken Fabregas'ın son haftalarda oynama fırsatı yakaladığı için başka bir kulübe gitmeye sıcak bakmadığı da dile getirildi.
TAM BİR KUPA KOLEKSİYONERİ
Barcelona alt yapısından yetişen Fabregas, sırasıyla Arsenal, Barcelona ve Chelsea formalarını giydi. İspanya Milli Takımı'nın formasını da 110 kez giyen Cesc Fabregas, milli takımıyla 1 kez FIFA Dünya Kupası'nı ve 2 kez de UEFA Avrupa Şampiyonası kupasını kazandı.
TAM BİR KUPA KOLEKSİYONERİ
Barcelona alt yapısından yetişen Fabregas, sırasıyla Arsenal, Barcelona ve Chelsea formalarını giydi. İspanya Milli Takımı'nın formasını da 110 kez giyen Cesc Fabregas, milli takımıyla 1 kez FIFA Dünya Kupası'nı ve 2 kez de UEFA Avrupa Şampiyonası kupasını kazandı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:54
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