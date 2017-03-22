 Bakambu bombası! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Bakambu bombası!

    Bakambu bombası!

    Teknik direktör Güneş, Bursa’da yıldızını parlattığı eski öğrencisini istedi; hemen kolları sıvayan yönetim İspanya’ya çıkarma yaptı.

    , Aboubakar'ın disiplinsizliği nedeniyle Cedric Bakambu'yu yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in devre arasında da kiralanmasını istediği Demokratik Kongo'lu golcü için, yönetici Umut Güner'in geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gittiği ve Villarreal'le görüştüğü belirlendi. Ancak İspanyol ekibi geçen sezon başında Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya aldığı 25 yaşındaki yıldız için 18 milyon euro istedi. Beşiktaş bu rakamı yüksek bulsa da görüşmelerin süreceği öğrenildi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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