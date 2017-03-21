Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Lyon'un forveti Lacazette sakatlandı...

Başkan Fikret Orman'ın da takip ettiği PSG-Lyon maçında takımının tek golünü atan Fransız forvet, 52'nci dakikada sahayı terk etti. Fransız basını, Lacazatte'nin sakatlığının en az 3 hafta olabileceğini ve Beşiktaş karşılaşmasına yetişmesinin zor olacağını yazdı.