 Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Lyon’un forveti sakatlandı

    Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Lyon'un forveti sakatlandı...

    Başkan Fikret Orman'ın da takip ettiği PSG-Lyon maçında takımının tek golünü atan Fransız forvet, 52'nci dakikada sahayı terk etti. Fransız basını, Lacazatte'nin sakatlığının en az 3 hafta olabileceğini ve Beşiktaş karşılaşmasına yetişmesinin zor olacağını yazdı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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