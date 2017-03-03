 Veli’de kanama – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Veli’de kanama

    Veli’de kanama
    Geçirdiği ameliyatlar nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 'ın, geçen hafta fitness çalışmasında omzuna biraz fazla yükleme yaptığı için kanama olduğu öğrenildi. Tedbir amaçlı antrenmandan alınan Veli'nin, 10 gün içerisinde takıma döneceği bildirildi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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