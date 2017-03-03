 PFDK ceza yağdırdı – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    ceza yağdırdı

    PFDK ceza yağdırdı

    Disiplin Kurulu, TT Arena'daki G.Saray derbisinin ardından 'a 350 bin TL para cezası verdi.

    Açıklamada 'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün toplu olarak yapılması nedeniyle 260 bin TL, saha olayları nedeniyle de 90 bin TL para cezası verildi. Bu arada MİSAFİR TRİBÜN 417, 418, 419, 420, 421 bloka giriş yapan taraftarların, bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellendi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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