PFDK ceza yağdırdı
Disiplin Kurulu, TT Arena'daki G.Saray derbisinin ardından Beşiktaş'a 350 bin TL para cezası verdi.
Açıklamada Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün toplu olarak yapılması nedeniyle 260 bin TL, saha olayları nedeniyle de 90 bin TL para cezası verildi. Bu arada MİSAFİR TRİBÜN 417, 418, 419, 420, 421 bloka giriş yapan taraftarların, bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellendi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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