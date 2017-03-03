Kartallar zirve sever
Cenk Tosun 19 gol ile kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor Beşiktaş da 2017’deki 6 maçta 5 galibiyetle zirveye yerleşti.
Beşiktaş bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla kupaya doğru koşuyor. Siyah-beyazlıların bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri de, milli forvet Cenk Tosun oldu. Beşiktaş forması ile kariyerinde en yüksek rakamlara ulaşan Cenk, bu sezon attığı 19 gol ile kariyerinin en gollü sezonunu yaşıyor.
GÜNEŞ'LE ÇIKIŞA GEÇTİ
2013-14 sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Cenk, anlaşma gereği siyah-beyazlı formayı 2014-15 sezonunda giydi. Bilic'in şans verdiği Tosun toplam 28 maçta 9 gol attı. Cenk Tosun, bu sezon ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi. 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın başına Şenol Güneş'in geçmesinden sonra milli futbolcunun performansında çıkış başladı. O sezon Gomez ile forvet hattında görev alan Cenk Tosun, lig, kupa ve Avrupa'da 43 karşılaşmaya çıktı. Tosun, bu maçlarda 17 gol atıp, 6 da asist yaptı. 2016-17 sezonunda kariyerinde en yüksek rakamlara ulaşan golcü oyuncu, Beşiktaş'ın gol yollarında etkinliğini sürdürüyor. Tosun, Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken 16 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu, kariyerindeki en çok gole Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 17 gol atarak ulaştı. 2016- 17 sezonu devam ederken Tosun, bu rakamları geçmiş durumda. Beşiktaş'ın en büyük silahlarından olan Cenk Tosun, kariyerinde de zirveyi yaşıyor.
2017'NİN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılının en başarılı takımı oldu. Kara Kartal, yeni yılın ilk 2 ayında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1 mağlubiyet aldı. Başakşehir'e 4, G.Saray'a 10, F.Bahçe'ye de 12 puan fark atan siyah-beyazlılar, 2017 yılının en başarılı takımı oldu. 2017'nin Ocak ve Şubat aylarında ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Bu periyotta takımın en golcü ismi de 6 golle Cenk Tosun oldu. Cenk'i 3 golle Talisca izledi.
GÜNEŞ'LE ÇIKIŞA GEÇTİ
2013-14 sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Cenk, anlaşma gereği siyah-beyazlı formayı 2014-15 sezonunda giydi. Bilic'in şans verdiği Tosun toplam 28 maçta 9 gol attı. Cenk Tosun, bu sezon ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi. 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın başına Şenol Güneş'in geçmesinden sonra milli futbolcunun performansında çıkış başladı. O sezon Gomez ile forvet hattında görev alan Cenk Tosun, lig, kupa ve Avrupa'da 43 karşılaşmaya çıktı. Tosun, bu maçlarda 17 gol atıp, 6 da asist yaptı. 2016-17 sezonunda kariyerinde en yüksek rakamlara ulaşan golcü oyuncu, Beşiktaş'ın gol yollarında etkinliğini sürdürüyor. Tosun, Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken 16 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu, kariyerindeki en çok gole Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 17 gol atarak ulaştı. 2016- 17 sezonu devam ederken Tosun, bu rakamları geçmiş durumda. Beşiktaş'ın en büyük silahlarından olan Cenk Tosun, kariyerinde de zirveyi yaşıyor.
2017'NİN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılının en başarılı takımı oldu. Kara Kartal, yeni yılın ilk 2 ayında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1 mağlubiyet aldı. Başakşehir'e 4, G.Saray'a 10, F.Bahçe'ye de 12 puan fark atan siyah-beyazlılar, 2017 yılının en başarılı takımı oldu. 2017'nin Ocak ve Şubat aylarında ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Bu periyotta takımın en golcü ismi de 6 golle Cenk Tosun oldu. Cenk'i 3 golle Talisca izledi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Kartallar zirve sever haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.