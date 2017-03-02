Talisca ‘takım’ dedi!
G.Saray maçında attığı golle takımına altın değerinde 3 puan kazandıran Talisca, dün Beşiktaş'taki takım ruhunu bir resimle kanıtladı. Brezilyalı yıldız paylaştığı resmin altında, efsane basketbolcu Michael Jordan'ın "Yetenek maçları kazandırır, takım oyunu şampiyonluğu kazandırır" sözlerini kullandı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Talisca ‘takım’ dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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