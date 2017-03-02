 Talisca ‘takım’ dedi! – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    ‘takım’ dedi!

    Talisca ‘takım’ dedi!
    G.Saray maçında attığı golle takımına altın değerinde 3 puan kazandıran , dün 'taki takım ruhunu bir resimle kanıtladı. Brezilyalı yıldız paylaştığı resmin altında, efsane basketbolcu Michael Jordan'ın "Yetenek maçları kazandırır, takım oyunu şampiyonluğu kazandırır" sözlerini kullandı.

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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