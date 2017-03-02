Ryan Babel’den RvP’li gönderme

Kartal'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyerindeki en ilginç olaylarından birinin hayatında gördüğü tek kırmızı kart olduğunu söyledi. Babel, hikayeyi şöyle özetledi: "Liverpool forması giyerken, Benfica'nın kaptanı Luisao, arkadaşım Fernando Torres'e sert bir faul yapmıştı. Orada başıma tıpkı Van Persie'nin yaptığı gibi kötü bir şey geldi, Luisao beni attırdı. Bunu unutmadım."