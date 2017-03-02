Ryan Babel’den RvP’li gönderme
Kartal'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyerindeki en ilginç olaylarından birinin hayatında gördüğü tek kırmızı kart olduğunu söyledi. Babel, hikayeyi şöyle özetledi: "Liverpool forması giyerken, Benfica'nın kaptanı Luisao, arkadaşım Fernando Torres'e sert bir faul yapmıştı. Orada başıma tıpkı Van Persie'nin yaptığı gibi kötü bir şey geldi, Luisao beni attırdı. Bunu unutmadım."
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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