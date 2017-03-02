 Ryan Babel’den RvP’li gönderme – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    ’den RvP’li gönderme

    Ryan Babel’den RvP’li gönderme
    Kartal'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyerindeki en ilginç olaylarından birinin hayatında gördüğü tek kırmızı kart olduğunu söyledi. Babel, hikayeyi şöyle özetledi: "Liverpool forması giyerken, Benfica'nın kaptanı Luisao, arkadaşım Fernando Torres'e sert bir faul yapmıştı. Orada başıma tıpkı Van Persie'nin yaptığı gibi kötü bir şey geldi, Luisao beni attırdı. Bunu unutmadım."
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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