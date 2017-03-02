''Emsalsiz bir yetenek''
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maçta 19 gol atan Cenk Tosun için tüm takım arkadaşları övgü dolu sözler sarf etti.
Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun, bu sezon gösterdiği performans ile siyah-beyazlı camianın gözdesi olmayı başardı. Beşiktaş dergisi bu ayki sayısında Cenk Tosun'a özel bir kitapçık çıkartırken, başarılı forvet de kitabın önsözünde, "Bir takımın ateşli bir taraftarı ve aynı zamanda o takımın profesyonel futbolcusu olmak, insana maç esnasında değişik bir ruh hali katıyor" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Şenol Güneş ile takım arkadaşları da Cenk Tosun'dan övgüyle bahsederken, yıldız oyuncu için şu yorumları yaptılar:
ŞENOL GÜNEŞ: İnanılmaz bir marka değeri var, göreceksiniz, daha da zirveye çıkacak. Önünde daha uzun yıllar var. Hırsıyla, becerisiyle çok iyi bir noktaya gelecektir.
RİCARDO QUARESMA: Cenk Tosun her geçen gün ne kadar büyük bir golcü olduğunu dünyaya gösteriyor.
OĞUZHAN ÖZYAKUP: Sadece saha içinde iyi bir futbolcu olmakla kalmıyor, saha dışında da insani olarak çok sevdiğim bir arkadaşımdır Cenk Tosun. Golcülüğü ve yetenekleri tartışılmaz ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor.
DEMBA BA: Onun çok büyük bir golcü olacağını daha Cenk ile ilk tanıştığımız günlerde anlamıştım. Cenk ile gurur duyuyorum.
ATİBA HUTCHİNSON: Cenk Tosun'un attığı goller onun emsalsiz bir yetenek olduğunu ispatlıyor. Cenk, ilginç ve zor goller atıyor.
NECİP UYSAL: Türkiye'nin en iyi gol vuruşlarına sahip futbolcularından birisidir Cenk Tosun.
ŞENOL GÜNEŞ: İnanılmaz bir marka değeri var, göreceksiniz, daha da zirveye çıkacak. Önünde daha uzun yıllar var. Hırsıyla, becerisiyle çok iyi bir noktaya gelecektir.
RİCARDO QUARESMA: Cenk Tosun her geçen gün ne kadar büyük bir golcü olduğunu dünyaya gösteriyor.
OĞUZHAN ÖZYAKUP: Sadece saha içinde iyi bir futbolcu olmakla kalmıyor, saha dışında da insani olarak çok sevdiğim bir arkadaşımdır Cenk Tosun. Golcülüğü ve yetenekleri tartışılmaz ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor.
DEMBA BA: Onun çok büyük bir golcü olacağını daha Cenk ile ilk tanıştığımız günlerde anlamıştım. Cenk ile gurur duyuyorum.
ATİBA HUTCHİNSON: Cenk Tosun'un attığı goller onun emsalsiz bir yetenek olduğunu ispatlıyor. Cenk, ilginç ve zor goller atıyor.
NECİP UYSAL: Türkiye'nin en iyi gol vuruşlarına sahip futbolcularından birisidir Cenk Tosun.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
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Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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