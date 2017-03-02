 Deplasman taraftarı yok – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Deplasman taraftarı yok

    Deplasman taraftarı yok

    kulübü, maçlarında deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını duyurdu.

    Açıklamada, "Yunanistan resmi makamlarınca 'ya 'güvenlik gerekçesiyle maçın deplasman takımı taraftarı olmadan yapılması' talebi iletilmiş, UEFA tarafından her iki kulübe, bu talebin lehinde tavsiyede bulunulmuştur. Bunun üzerine ve kulüpleri, iki takım arasında gerçekleşecek her iki karşılaşmanın da deplasman taraftarları olmadan yapılması üzerine mutabakata varmıştır" denildi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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