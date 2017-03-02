Deplasman taraftarı yok
Beşiktaş kulübü, Olympiakos maçlarında deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını duyurdu.
Açıklamada, "Yunanistan resmi makamlarınca UEFA'ya 'güvenlik gerekçesiyle maçın deplasman takımı taraftarı olmadan yapılması' talebi iletilmiş, UEFA tarafından her iki kulübe, bu talebin lehinde tavsiyede bulunulmuştur. Bunun üzerine Beşiktaş ve Olympiakos kulüpleri, iki takım arasında gerçekleşecek her iki karşılaşmanın da deplasman taraftarları olmadan yapılması üzerine mutabakata varmıştır" denildi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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