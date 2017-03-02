Büyük prim dopingi
Siyah-beyazlı yönetimde, Hapoel ve G.Saray maçlarından galip gelinmesi durumunda prim verilmesi konuşulmuştu. Başkan Fikret Orman, bugün yapılacak yönetim toplantısında rakamın karara bağlanacağı müjdesini verdi. İki maç için yönetimin 500 bin dolarlık bir prim vereceği ve paraların da futbolcuların hesaplarına Olympiakos maçından önce yatırılacağı bildirildi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Büyük prim dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.