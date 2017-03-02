 Büyük prim dopingi – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Büyük prim dopingi

    Büyük prim dopingi
    Siyah-beyazlı yönetimde, Hapoel ve G.Saray maçlarından galip gelinmesi durumunda prim verilmesi konuşulmuştu. Başkan , bugün yapılacak yönetim toplantısında rakamın karara bağlanacağı müjdesini verdi. İki maç için yönetimin 500 bin dolarlık bir prim vereceği ve paraların da futbolcuların hesaplarına Olympiakos maçından önce yatırılacağı bildirildi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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