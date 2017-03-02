Beşiktaş'ın başı dertte
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından 24 saat dolmadan hazırlık maçına çıktığı için PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın, Spor Toto 3. Lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçında Futbol Disiplin Talimatı'nın yanı sıra Özel Müsabaka Turnuva Talimatı ve Yayın Talimatı'na uyulmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.
Siyah-beyazlı takımla hazırlık maçında karşılaşan Sancaktepe Belediyespor'un da Futbol Disiplin, Özel Müsabaka ve Turnuva talimatlarına uygun davranılmaması dolayısıyla kurula sevki kararlaştırıldı. Siyah-beyazlılar 27 Şubat Pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisinin üzerinden 24 saat geçmeden hazırlık maçına çıktığı için PFDK'ya sevk edildi. Talimatlara göre resmi karşılaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden takımlar başka bir maça çıkamaz.
Beşiktaş, daha önce de Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı maçın ardından PFDK'ya sevk edilmişti.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
- ''Sorun yaşım değil...''
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Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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