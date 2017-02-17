Atiba siftah yaptı
Kanadalı yıldız Atiba, savunmaya yaptığı katkı dışında hücumda da etkisini gösterdi.
Bu sezon 4 asist yapan Atiba sezonun ilk golünü Hapoel Beer Sheva'ya attı. Atiba en son 7 Mart 2016'da Eskişehirspor'a gol atmıştı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Atiba, Avrupa Ligi kariyerinde çıktığı 55. maçta ilk golünü attı. Kanadalı oyuncunun Avrupa kupalarındaki son golü bundan 10 yıl önce gelmişti. Siyah beyazlı oyuncu, 14 Ağustos 2007'de Benfica- Copenhagen Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında gol atmıştı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Atiba, Avrupa Ligi kariyerinde çıktığı 55. maçta ilk golünü attı. Kanadalı oyuncunun Avrupa kupalarındaki son golü bundan 10 yıl önce gelmişti. Siyah beyazlı oyuncu, 14 Ağustos 2007'de Benfica- Copenhagen Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında gol atmıştı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Atiba siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.