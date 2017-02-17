 Atiba siftah yaptı – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Atiba siftah yaptı" /> Atiba siftah yaptı" />
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    siftah yaptı

    Atiba siftah yaptı

    Kanadalı yıldız , savunmaya yaptığı katkı dışında hücumda da etkisini gösterdi.

    Bu sezon 4 asist yapan sezonun ilk golünü Hapoel Beer Sheva'ya attı. Atiba en son 7 Mart 2016'da Eskişehirspor'a gol atmıştı.

    İLK GOLÜNÜ ATTI
    Atiba, Avrupa Ligi kariyerinde çıktığı 55. maçta ilk golünü attı. Kanadalı oyuncunun Avrupa kupalarındaki son golü bundan 10 yıl önce gelmişti. Siyah beyazlı oyuncu, 14 Ağustos 2007'de Benfica- Copenhagen Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında gol atmıştı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:38
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