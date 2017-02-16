Quaresma’nın gözü unvanda
Beşiktaşlı Quaresma, Hapoel Beer- Sheva maçında unvan için gol arayacak.
Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla en golcü oyuncu sıralamasında 11 golle 3'üncü durumda bulunan Quaresma, atacağı gollerle sıralamada yükselmeye çalışacak. Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü futbolcusu sıralamasında 14 golle zirvede bulunan Oktay Derelioğlu'nu, 12 golle Bobo takip ediyor. Quaresma, bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş'a 3 gol (D. Kiev, Napoli, Benfica) kazandırdı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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