 Quaresma’nın gözü unvanda – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Quaresma’nın gözü unvanda" /> Quaresma’nın gözü unvanda" />
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    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’nın gözü unvanda

    Quaresma’nın gözü unvanda

    Beşiktaşlı , Hapoel Beer- Sheva maçında unvan için gol arayacak.

    Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla en golcü oyuncu sıralamasında 11 golle 3'üncü durumda bulunan , atacağı gollerle sıralamada yükselmeye çalışacak. Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü futbolcusu sıralamasında 14 golle zirvede bulunan Oktay Derelioğlu'nu, 12 golle Bobo takip ediyor. Quaresma, bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş'a 3 gol (D. Kiev, Napoli, Benfica) kazandırdı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:31
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