 Liderler kapışacak – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Liderler kapışacak

    Liderler kapışacak

    Hedeflerinin turu geçmek olduğunu belirten , “Zor bir maç olacak. İki takım da kendi liginin lideri. 0-0’a bağlayalım, yenilgiden daha iyidir” dedi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı öncesi dün akşam düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin turu geçmek olduğunu ve İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istediklerini belirtti. Beşiktaş ve Beer-Sheva'nın Avrupa'nın zorlu takımlarını geçerek buraya geldiğini belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: Yaş lı ama tempolu "Rakibi miz için küçük bir şehrin takımı diyebiliriz. Takımın yaş ortalaması yüksek olmasına rağmen tempolu oynayabiliyorlar. Hızlı oyuncuları var ve iyi bir takımlar. Biz de iyi bir takımız. Yarın (bugün) zor bir maç olacak." Rakibin gol yememek için sahaya çıkacağı hatırlatılan Güneş, "0-0'a bağlayalım o zaman, mağlubiyetten iyidir" diye karşılık verdi. İki takımın da son maçlarda kötü sonuçlar almasının sorulması üzerine Güneş, "Sonuçta iki takım da lider" dedi. AVRUPA Ligi'nin, Beşiktaş'ı Süper Lig'de sekteye uğratıp uğratamayacağı sorulan Şenol Güneş, "Biz daha önce gerideydik, daha sonra yakaladık. Önemli olan sonunda şampiyon olmaktır. 'Lig ve Avrupa'dan hangisini isterseniz' diye sorarsanız, ben daha önce de ligi istediğimiz söylemiştim. Hak edenin kazandığı bir lig istiyoruz" ifadelerini kulladı.

    SEVGİYE VE SAYGIYA
    Şampiyonlar Ligi'nden de elenmelerine üzüldüğünü söyleyen Güneş, "Gruptan çıkmayı bekliyorduk ama elendik. Bu bizi etkiledi ama şimdi UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Burayı düşünüyoruz. Eksik oyuncuların çokluğu sorulan tecrübeli teknik adam, "Lig uzun bir maraton. Bunlar olacaktır. Önemli olan, oynayan oyuncuların oynamayanları aratmamasıdır" diye konuştu. Şenol Güneş, son olarak bu akşamki karşılaşmanın sevgiye ve saygıya katkıda bulunmasını istediğini söyledi.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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