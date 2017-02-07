 Formasını kaptırabilir! – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Formasını kaptırabilir!

    Formasını kaptırabilir!

    'e belki de en büyük cezayı Şenol Güneş'in vermesi de önümüzdeki haftalarda yaşanması muhtemel gelişmelerden biri.

    Sırp oyuncu derbideki kırmızı kart ve yönetimin vereceği para cezasının yanı sıra formasını da tamamen kaybetme tehlikesi yaşayacak. Çünkü yerine oynayacak olan Mitrovic'ten beklentiler çok büyük. 'in cezalı olduğu süreçte Marcelo ile birlikte savunmaya geçecek Mitrovic, Güneş'in gözüne girmeyi başarırsa, Tosic büyük bir bedel ödemiş olacak.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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