 Ekstra ceza alacak – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Ekstra ceza alacak

    Ekstra ceza alacak
    , Van Persie'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Dusko Tosic'in uluslararası tecrübesinin yüksek olduğunu belirterek, "Takımın abisi sayılacak oyuncularımızdan birisi. Yaptığı hareketin hem yönetim, hem de camiamız açısından kabul edilir bir tarafı yok. Ekstra ceza mutlaka alacak. O konuyu yönetimimizde konuşacağız" ifadesini kullandı.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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