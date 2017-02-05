 Aboubakar’ın dev finali – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Aboubakar’ın dev finali

    Aboubakar’ın dev finali

    ’nda şampiyon belli oluyor... - kapışması bugün 22.00’de.

    Heyecanlı geçen Afrika Uluslar Kupası'nda final günü... Türkiye'den de birçok tanıdık simanın mücadele ettiği kupada Kamerun ile Mısır bugün 22.00'de şampiyonluk mücadelesi verecekler. Beşiktaşlı Vincent Aboubakar da forma bulması halinde 'un 15 yıllık hasretine son vermeye çalışacak.

    HOCALAR BİZDEN
    İki takımın hocaları tanıdık. Kamerun'u 2009-10'da Trabzon'un başındaki Hugo Broos çalıştırıyor. 'ın hocası eski Ordusporlu Hector Cuper.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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