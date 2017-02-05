Aboubakar’ın dev finali
Afrika Kupası’nda şampiyon belli oluyor... Kamerun-Mısır kapışması bugün 22.00’de.
Heyecanlı geçen Afrika Uluslar Kupası'nda final günü... Türkiye'den de birçok tanıdık simanın mücadele ettiği kupada Kamerun ile Mısır bugün 22.00'de şampiyonluk mücadelesi verecekler. Beşiktaşlı Vincent Aboubakar da forma bulması halinde Kamerun'un 15 yıllık hasretine son vermeye çalışacak.
HOCALAR BİZDEN
İki takımın hocaları tanıdık. Kamerun'u 2009-10'da Trabzon'un başındaki Hugo Broos çalıştırıyor. Mısır'ın hocası eski Ordusporlu Hector Cuper.
HOCALAR BİZDEN
İki takımın hocaları tanıdık. Kamerun'u 2009-10'da Trabzon'un başındaki Hugo Broos çalıştırıyor. Mısır'ın hocası eski Ordusporlu Hector Cuper.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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