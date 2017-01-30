Şubat çok zorlu
Üç kulvarda yoluna devam eden Beşiktaş, Şubat ayında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 5 Şubat'ta kupada F.Bahçe'yi ağırlayacak olan Kartal ardından 10 Şubat'ta Karabük deplasmanına gidecek. 16 Şubat'ta Hapoel ile İsrail'de sonra 19'unda ligde Akhisar randevuları var. 23 Şubat'ta Hapoel'i konuk edecek Kartal, zorlu ayı Galatasaray derbisi ile tamamlayacak.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Şubat çok zorlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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