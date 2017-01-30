 Şubat çok zorlu – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Şubat çok zorlu

    Şubat çok zorlu
    Üç kulvarda yoluna devam eden , Şubat ayında birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 5 Şubat'ta kupada F.Bahçe'yi ağırlayacak olan Kartal ardından 10 Şubat'ta Karabük deplasmanına gidecek. 16 Şubat'ta Hapoel ile İsrail'de sonra 19'unda ligde Akhisar randevuları var. 23 Şubat'ta Hapoel'i konuk edecek Kartal, zorlu ayı Galatasaray derbisi ile tamamlayacak.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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